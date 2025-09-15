Universidad de Chile consiguió sumar un importante título en esta temporada, en la que los ‘Azules’ se coronaron como campeones de la Supercopa 2025 tras vencer por 3-0 a Colo Colo.

En lo que fue esta soberbia actuación del equipo de Gustavo Álvarez, varios jugadores son los que destacaron dentro de este triunfazo azul, pero sin duda que uno de los más elogiados es Charles Aránguiz.

El crack de la Universidad de Chile después de conseguir el título de la Supercopa habló con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que dio la receta de lo que es su buen rendimiento en la U.

“Personalmente tenía para continuar en Alemania, después por problemas personales volví y siempre lo dicho, hasta que no termine mi carrera, lo que aprendí durante los años no lo voy a cambiar, trató de enfocarme en lo mío entrenar bien, todo lo que requiere la profesión”, declara.

Aránguiz habla de su gran momento en la U | Foto: Photosport

Finalmente, Aránguiz declaró que para él la disciplina y consistencia por el fútbol es importante para poder rendir dentro de un equipo, en la que esa es su receta para seguir siendo a día de hoy una pieza fudnamental en la Universidad de Chile.

“Hay amigos que todavía no veo o veo poco, mi familia también, estoy enfocado y eso me ha hecho estar día a día compitiendo con mis compañeros, compitiendo por un lugar, he tenido la suerte de jugar, entonces por ahí va, la dedicación que uno le va poniendo a esto”, cerró.