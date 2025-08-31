Historias de jugadores con efímeros pasos por Universidad de Chile hay muchas. Uno de ellos fue campeón, dejó la institución tiempo más tarde y con tan solo 29 años anunció su retiro. ¿Quién es? Diego González.
Luego de coronarse monarca con los azules en 2015, abandonó el club en 2016 y comenzó a divagar en su carrera. Pasó por diversos equipos de menor categoría y por ello decidió ponerle punto final a su aventura en el fútbol.
¿Cuándo? Este 2025. Si bien ya se había alejado de la actividad, a comienzos de este año intentó volver a encontrar una oportunidad en el profesionalismo de la mano de Naval de Talcahuano. Esta vez, el adiós es definitivo.
En conversación con AS Chile, el otrora mediocampista lanzó: “Estoy muy feliz por todo lo que pasé en el fútbol. Hoy soy electricista, me radiqué acá en Concepción y a eso me dedico en el día a día“.
En dicha línea, agregó: “Tengo a mis familiares, mis tíos, mi viejo, que son todos trabajadores en el ámbito de la electricidad. Me he ido guiando con ellos y aprendiendo”.
El adiós del campeón con Universidad de Chile
Finalmente, consultado sobre una posibilidad de retornar al fútbol, Diego González fue tajante: colgó los botines y no los desempolvará. La decisión está más que tomada.
“Sí, yo creo que ya es una etapa cerrada. Ahora busqué tener algo más tranquilo, más claro para mi vida, ya voy a cumplir 30 años. Lo decidí de esta forma”, concluyó.