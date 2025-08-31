Historias de jugadores con efímeros pasos por Universidad de Chile hay muchas. Uno de ellos fue campeón, dejó la institución tiempo más tarde y con tan solo 29 años anunció su retiro. ¿Quién es? Diego González.

Luego de coronarse monarca con los azules en 2015, abandonó el club en 2016 y comenzó a divagar en su carrera. Pasó por diversos equipos de menor categoría y por ello decidió ponerle punto final a su aventura en el fútbol.

¿Cuándo? Este 2025. Si bien ya se había alejado de la actividad, a comienzos de este año intentó volver a encontrar una oportunidad en el profesionalismo de la mano de Naval de Talcahuano. Esta vez, el adiós es definitivo.

En conversación con AS Chile, el otrora mediocampista lanzó: “Estoy muy feliz por todo lo que pasé en el fútbol. Hoy soy electricista, me radiqué acá en Concepción y a eso me dedico en el día a día“.

En dicha línea, agregó: “Tengo a mis familiares, mis tíos, mi viejo, que son todos trabajadores en el ámbito de la electricidad. Me he ido guiando con ellos y aprendiendo”.

Diego González fue campeón de Copa Chile y Supercopa con Universidad de Chile. Ambos títulos fueron en 2015. (Photosport)

El adiós del campeón con Universidad de Chile

Finalmente, consultado sobre una posibilidad de retornar al fútbol, Diego González fue tajante: colgó los botines y no los desempolvará. La decisión está más que tomada.

“Sí, yo creo que ya es una etapa cerrada. Ahora busqué tener algo más tranquilo, más claro para mi vida, ya voy a cumplir 30 años. Lo decidí de esta forma”, concluyó.