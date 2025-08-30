Universidad de Chile tiene un duelo clave por la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ deberán afrontar una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo que disputará en el Estadio Monumental.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez volverán al ruedo tras lo que fue su trágica noche vivida en Avellaneda en el duelo por la Copa Sudamericana ante Independiente, en la que esperan pasar la página con un triunfo.

Por esto, el plantel azul ha trabajado con todo durante esta semana para llegar de la mejor forma posible a este partido, en la que la U contará con dos bajas: Gabriel Castellón e Israel Poblete.

Los problemas físicos han azotado duramente a la U durante esta temporada, en la que en pocas oportunidades, su DT ha podido contar con su plantel completo, algo que sin duda es un problema.

El gran sacrificio de Di Yorio

Uno de los jugadores que ha sufrido con este tema ha sido el atacante argentino, Lucas Di Yorio, quien hace un mes sufrió un esguince de su rodilla izquierda y que terminó en una lesión meniscal, que requería intervención quirúrgica.

Di Yorio y su sufrimiento | Foto: Photosport

Desde el club tomaron la decisión de no operar de forma inmediata al atacante argentino y su operación estaría estipulada para el mes de octubre, durante el receso del torneo, decisión que tomaron en conjunto al cuerpo médico y el jugador.

Sobre esto, el periodista nacional, Gonzalo Fouillioux reveló una importante información en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que indicó que el goleador azul está sufriendo en demasía después de los partidos.

“A mí me han dicho que Di Yorio termina los partidos con mucho dolor, él está haciendo un esfuerzo importante por jugar”, declaró.

De esta forma, Di Yorio espera poder soportar de buena forma lo que es esta lesión que lo aqueja y en el receso estipulado, poder operarse para afrontar de buena forma la recta final de la temporada.