Universidad de Chile no pudo dar el batacazo en las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana y se quedó en el camino ante Lanús, compromiso que tuvo absolutamente de todo y fue muy cuestionado por la parcialidad azul.

Los hinchas del cuadro azul e incluso el director José Ramón Correa tildaron de ‘robo’ lo sucedido en Buenos Aires, donde el juez del compromiso hizo caso omiso a una clara tarjeta roja y validó el gol de Lanús que contó con una mano alevosa.

La U luchó, pero quedó afuera de la Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

Uno que analizó lo sucedido en Buenos Aires fue Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong respondió si la U sufrió un robo al otro lado de la Cordillera de Los Andes: “Da para sospechar que a la U la echaron al saco. Los elementos están ahí”, dijo.

En esa misma línea, el comunicador nacional puntualiza diciendo que “Ahora, que fue exprofeso orden de la CONMEBOL no sabría decirlo, pero de que da para sospechar, da para sospechar”, agregó.

Más allá del arbitraje que perjudicó de manera clara a Universidad de Chile, lo cierto es que la U no supo capitalizar su dominio ante Lanús y terminó pagando caro sus errores que no le permitieron poder decir presente en una nueva final continental.

En síntesis

Universidad de Chile fue eliminado ante Lanús en semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El periodista Juan Cristóbal Guarello señaló que “Da para sospechar que a la U la echaron al saco”.

La eliminación en Buenos Aires fue tildada de ‘robo’ por el director azul José Ramón Correa.