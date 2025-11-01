Ha pasado un poco más de 24 horas desde que Universidad de Chile quedó eliminado en las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana, donde un escandaloso arbitraje privó a los azules de llegar a su segunda final internacional en su historia.

Una patada a Javier Altamirano que era tarjeta roja para el jugador de Lanús y el gol de la victoria que estaba viciado por una alevosa mano del jugador trasandino fueron ignorados por el juez venezolano que impartió ‘justicia’ el jueves en Buenos Aires.

Le metieron la mano al bolsillo a la U. | Foto: Photosport

El día de ayer el plantel azul llegó a Santiago y fue recibido de buena manera por hinchas azules, quienes agradecieron la campaña internacional. Uno que habló de manera breve en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez fue José Ramón Correa, abogado y director de Azul Azul.

El directivo aseguró que la U ya pasó la página y “El foco es lo que viene, lo otro ya fue”, dijo en relación a la eliminación azul de la Copa Sudamericana. Eso sí, dejó una perla al hablar del arbitraje: “Un robo por dónde se le mire”.

Lo cierto es que Universidad de Chile sufrió un escándalo en las semifinales de la Copa Sudamericana y ahora solo le queda luchar por el Chile 2 en la Liga de Primera 2025. Toda vez que Coquimbo Unido seguramente se proclamará campeón este fin de semana.

