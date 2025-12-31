Colo Colo está a pocos días de volver a juntarse para enfrentar la pretemporada 2026, donde el Cacique iniciará los trabajos en Chile y luego se desplazará hasta Uruguay para disputar la ‘Serie Río de La Plata’.

El Mercado de Fichajes albos no ha tenido mucha actividad, ya que Matías Fernández Cordero es la única incorporación de momento y está en vilo el futuro de figuras como Vicente Pizarro o Lucas Cepeda quienes están en calidad de ‘vendibles’.

Cepeda no estaría del todo contento en Colo Colo. | Foto: Photosport

Es precisamente el formado en Santiago Wanderers quien no estaría feliz en el Estadio Monumental, según reveló el comunicador Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong: “La escudería dijo no, ese lo vendemos nosotros. ¿Cuál fue el problema? Que Lucas Cepeda quería irse, porque se iba a Rusia, le toca el 10% y el sueldo en Rusia debe ser 120 mil dólares”, dijo sobre una oferta por US$ 3 millones de dólares que se habría rechazado.

En esa línea, Guarello profundiza diciendo que “Para los jugadores chilenos, hay plata. Además, allá le pasan una casa rica, no se lo gasta todo, pero bueno… la escudería no lo dejó ir y Lucas Cepeda se puso el tarro. ¿Les quedó claro? Todavía está con el tarro”.

Lo cierto es que Lucas Cepeda sonó bastante tiempo para emigrar a River Plate de Argentina y luego al Bologna de Italia, pero lo concreto es que nunca llegó una oferta formal y el jugador se terminó quedando en el Estadio Monumental.

