Universidad de Chile ya dejó atrás la obtención de la Supercopa del fútbol chileno ante Colo Colo, archirrival de los azules que le propinó una goleada por 3-0 al Cacique en el año de su centenario y los dejó sin ningún título este 2025.

Uno que fue un mero espectador en la cancha del Estadio Santa Laura fue Gabriel Castellón, portero de los azules quien tuvo un compromiso tranquilo en Independencia debido a la falta de eficacia y generación de juego albo.

Castellón no tuvo mucho trabajo ante Colo Colo. | Foto: Photosport

Fue precisamente el ex Santiago Wanderers quien fue protagonista de una frase que sacó ronchas en los hinchas del Cacique, la cual fue develada en el día de ayer en un material ‘sin editar’ que subió el cuadro azul.

Una vez finalizado el compromiso y a la espera de la ceremonia oficial de premiación, la cámara se acerca a Gabriel Castellón y el portero le toca la oreja al cuadro albo: “¿Para eso vinimos a jugar?”, dijo.

La frase rápidamente se viralizó y los hinchas del Cacique explotaron en insultos hacia el portero, mientras que dentro de la fanaticada azul sus dichos causaron risa, gracia y por sobre todo idolatría por burlarse del archirrival cuando está en el suelo.

Castellón atajará ante Alianza Lima

Gabriel Castellón será el portero titular de Universidad de Chile este jueves 18 de septiembre, día en que los azules deben saltar a la cancha en Perú para enfrentar a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.