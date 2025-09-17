Universidad de Chile enfrenta este jueves a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Perú, posiblemente uno de los partidos más trascendentes del año para el equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

Si bien Alianza Lima no es ningún ‘cuco’ en Sudamérica, lo cierto es que han tenido un año internacional notable en donde eliminaron a Boca Juniors en Copa Libertadores y, posteriormente en Copa Sudamericana, hicieron lo mismo con Gremio de Porto Alegre.

Como es de costumbre, la IA anticipa lo que pueda suceder en Matute y esta vez no fue la excepción: “Los blanquiazules (con Peña y Gaibor como claves en el medio) presionarán con su gente, pero la defensa chilena resistirá y buscará contragolpes con Guerra o Contreras”, analiza Grok, la IA de X.

Grok lanza su pronóstico en Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

Grok cree que, si Alianza Lima se pone en ventaja primero, podría complicar las chances azules: “Si Alianza Lima anota primero, podría complicar a la U, pero dudo que ganen por más de un gol para no arriesgar en la vuelta”.

“En la serie completa, le doy ventaja a la U por su momento, pero Alianza tiene garra para sorprender si Gorosito arma bien el mediocampo. ¿Mi predicción final para mañana? 1-1”, remató con su predicción final.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad de Chile saldrá a ganar el día de mañana para poner medio pie en las semifinales de la Copa Sudamericana y mantener vivo el sueño de un segundo título internacional.

La U jugará sin sus hinchas en Perú

Universidad de Chile no podrá tener público en las tribunas del estadio de Alianza Lima, toda vez que la CONMEBOL le dejó caer el mazo con fuerza a los azules y estarán 7 partidos suspendidos de local y visitante.