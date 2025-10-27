Universidad de Chile sigue con vida en Copa Sudamericana: se alista a disputar la revancha de las semifinales contra Lanús. Un escenario que alegra al pueblo azul, pero que le quita la sonrisa de la cara a un personaje en específico.

¿Quién es? Gastón Edul. El reconocido periodista argentino continúa reclamando porque los azules se mantienen en el certamen internacional: es hincha de Independiente de Avellaneda.

En una transmisión vía Kick con Davoo Xeneize, el comunicador trasandino se desahogó contra el conjunto laico. Para él, no hay razones para que la CONMEBOL no lo haya eliminado de la competencia continental.

“Ojalá no pase nada en el partido de vuelta y pueda desarrollarse todo con normalidad. Pero si llega a la final… acá el problema es que U. de Chile siga compitiendo en una copa en la que no tiene que estar“, lanzó.

En dicha línea, el rostro de la TV trasandina agregó: “No tendría que estar. Afuera Independiente y afuera U de Chile, pero U. de Chile evidentemente no sé por qué sigue estando“.

Gastón Edul sufre: Universidad de Chile sigue con vida en Copa Sudamericana. Está en semifinales. (Imagen: Photosport)

Gastón Edul no olvida a Universidad de Chile

Finalmente, el reportero dejó en el aire otra queja. ¿La razón? Por el árbitro que estuvo en el duelo de ida entre los azules y Lanús en el Estadio Nacional. Para él, cobró un penal inexistente.

“Y por segunda vez consecutiva en la misma copa, los dirige Anderson Daronco. En U de Chile – Independiente, cuando expulsan a (Matías) Abaldo, dirige Anderson Daronco en octavos de final”, comentó.

“Semifinales, misma cancha y mismo equipo, dirige Anderson Daronco, que es el que cobra el penal a último minuto en contra de Lanús. Es mano, pero hay una falta previa que se le cuelga con los dos brazos“, cerró.