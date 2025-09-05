El drama vivido en Avellaneda tuvo un nuevo capítulo este jueves, cuando la Conmebol decidió descalificar a Independiente y clasificar automáticamente a Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La resolución incluyó multas económicas y severas restricciones de público para ambos clubes, obligándolos a disputar siete partidos de local y siete de visitante sin hinchas.

Más allá del impacto deportivo, la medida generó un debate inmediato tanto en Argentina como en Chile sobre la lógica y proporcionalidad de las sanciones.

Gaston Edul se gana el repudio de los hinchas de la U

En medio de este escenario, Gastón Edul, periodista argentino amigo de Lionel Messi y del streamer Davoo Xeneize, rompió su silencio y mostró su descontento con el fallo.

“Se decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana y que U de Chile pase a Cuartos de Final. Un fallo escandaloso. Sienta un precedente peligroso. Este fallo va a ser recordado con el paso de los años”, manifestó en su cuenta de X.

La queja de Gastón Edul en su cuenta de X (Ex Twitter) | FOTO: Captura

Al ver este tuit, los simpatizantes del Romántico Viajero no tardaron en llenar la publicación de comentarios negativos, reflejando la indignación que generaron sus dichos.