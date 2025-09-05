El drama vivido en Avellaneda tuvo un nuevo capítulo este jueves, cuando la Conmebol decidió descalificar a Independiente y clasificar automáticamente a Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
La resolución incluyó multas económicas y severas restricciones de público para ambos clubes, obligándolos a disputar siete partidos de local y siete de visitante sin hinchas.
Más allá del impacto deportivo, la medida generó un debate inmediato tanto en Argentina como en Chile sobre la lógica y proporcionalidad de las sanciones.
Gaston Edul se gana el repudio de los hinchas de la U
En medio de este escenario, Gastón Edul, periodista argentino amigo de Lionel Messi y del streamer Davoo Xeneize, rompió su silencio y mostró su descontento con el fallo.
“Se decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana y que U de Chile pase a Cuartos de Final. Un fallo escandaloso. Sienta un precedente peligroso. Este fallo va a ser recordado con el paso de los años”, manifestó en su cuenta de X.
Al ver este tuit, los simpatizantes del Romántico Viajero no tardaron en llenar la publicación de comentarios negativos, reflejando la indignación que generaron sus dichos.