Universidad de Chile tiene que dar vuelta rápidamente la página de la derrota ante Universidad Católica en el Clásico Universitario y deberá concentrarse en la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana ante Lanús.

Dicho encuentro se jugará este jueves en Buenos Aires y los azules recibieron una mala noticia el día de ayer, toda vez que Lucas Assadi ingresó en el segundo tiempo ante la UC, pero duró poco en cancha tras salir con una evidente molestia física.

Assadi estaría 99% descartado para la revancha ante Lanús. | Foto: Photosport

El jugador se hizo exámenes en la tarde y, si bien no se entregó ningún tipo de diagnóstico, desde El Mercurio revelaron que es ‘casi imposible’ que el habilidoso volante de la U pueda estar presente con el resto de sus compañeros en Argentina.

La inminente baja de Lucas Assadi representa un problema mayúsculo para Gustavo Álvarez, ya que el canterano azul es por lejos la gran figura que ha tenido el cuadro universitario en este segundo semestre.

Así las cosas, de no mediar nada extraño Gustavo Álvarez tendrá que echar mano a la creatividad para tratar de reemplazar a Lucas Assadi justo para el partido más decisivo de la U en los últimos años.

Lanús vs. Universidad de Chile, día y hora

Universidad de Chile tendrá que enfrentar a Lanús de Argentina este jueves 30 de octubre a las 7 de la tarde, compromiso válido por la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana. En la ida, la U y Lanús timbraron un entretenido 2-2.