El escenario para la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús en Buenos Aires no podría ser más complejo y tenso.

El Romántico Viajero no solo se juega el paso a la final continental con la llave completamente abierta tras un vibrante empate 2-2 en la ida, sino que podría enfrentar un ambiente de máxima hostilidad en su estadía en Argentina.

Recordar que la Conmebol sancionó a la U con la prohibición total de llevar público visitante para este partido. ¿La razón? Los graves incidentes protagonizados en el partido de Independiente en Avellaneda.

Y si el escenario ya era restrictivo, los vergonzosos hechos ocurridos en la ida lo convirtieron en un asunto de alta seguridad. El ataque con piedras al bus de la delegación de Lanús a su llegada al Coloso de Ñuñoa fue catalogado por la prensa argentina como un acto que “caldeó” la revancha.

APreViDe y su comunicado para los hinchas de la U

Esto encendió todas las alarmas en las autoridades de seguridad argentinas, que ahora no solo deben hacer cumplir la sanción de Conmebol, sino también prevenir posibles actos de “venganza”.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) sabiendo que cientos de hinchas podían viajar igualmente, el organismo lanzó una advertencia de “tolerancia cero”.

En un comunicado, APreViDe advirtió que “se encuentra vigente la prohibición de concurrencia a más de 80 hinchas del conjunto chileno“.

La U y Lanús se jugarán el todo por el todo en la revancha | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La amenaza más dura de la entidad fue la consecuencia legal: “En el caso de registrarse la presencia organizada o individual de simpatizantes en cercanías del evento, se dará lugar a los protocolos previstos por la normativa vigente, lo que podrá implicar la retención preventiva de las personas con intervención de la autoridad judicial competente”

Finalmente, cerraron dicho comunicado afirmando que tomarán “todos los recaudos necesarios en post de garantizar la seguridad, tal como se hizo con dicho club durante toda la Copa Libertadores Femenina disputada hace semanas en los estadio de Banfield y en Morón”.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre U. de Chile y Lanús?

El partido de vuelta por las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús, se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Néstor Díaz Pérez.