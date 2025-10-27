Universidad de Chile no tiene tiempo para lamentarse por la derrota en el Clásico Universitario ante Universidad Católica y rápidamente deberá pensar en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús este jueves.
La mala noticia para Gustavo Álvarez y sus dirigidos es que, muy posiblemente, Lucas Assadi no esté en el compromiso ante el cuadro argentino tras haber salido lesionado el día de ayer en el Claro Arena.
Lanús, por otro lado, no llega con mayor actividad futbolística al compromiso frente a la U ya que el día de ayer hubo elecciones en Argentina y no se disputó futbol profesional al otro lado de la Cordillera de Los Andes.
Cabe recordar que el ganador de la llave entre Universidad de Chile y Lanús accederá a la gran final de la Copa CONMEBOL Sudamericana y ahí tendrá que enfrentar al vencedor del cruce entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, quienes igualaron 1-1 en la ida disputada en Ecuador.
Lanús vs. Universidad de Chile: ¿Cuándo y a qué hora?
Universidad de Chile visita a Lanús este jueves 30 de octubre a las 7 de la tarde de Chile continental.
TV: ¿Cómo ver a Lanús vs. la U?
ESPN y D Sports serán los canales que transmitirán el encuentro entre chilenos y argentinos.
Internet: Así se podrá ver
Vía Streaming, Disney+ y DGO son los operadores encargados de llevar el partido.