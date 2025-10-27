Universidad de Chile no tiene tiempo para lamentarse por la derrota en el Clásico Universitario ante Universidad Católica y rápidamente deberá pensar en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús este jueves.

La mala noticia para Gustavo Álvarez y sus dirigidos es que, muy posiblemente, Lucas Assadi no esté en el compromiso ante el cuadro argentino tras haber salido lesionado el día de ayer en el Claro Arena.

La U se quiere meter en la final de la Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

Lanús, por otro lado, no llega con mayor actividad futbolística al compromiso frente a la U ya que el día de ayer hubo elecciones en Argentina y no se disputó futbol profesional al otro lado de la Cordillera de Los Andes.

Cabe recordar que el ganador de la llave entre Universidad de Chile y Lanús accederá a la gran final de la Copa CONMEBOL Sudamericana y ahí tendrá que enfrentar al vencedor del cruce entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, quienes igualaron 1-1 en la ida disputada en Ecuador.

Lanús vs. Universidad de Chile: ¿Cuándo y a qué hora?

Universidad de Chile visita a Lanús este jueves 30 de octubre a las 7 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver a Lanús vs. la U?

ESPN y D Sports serán los canales que transmitirán el encuentro entre chilenos y argentinos.

Internet: Así se podrá ver

Vía Streaming, Disney+ y DGO son los operadores encargados de llevar el partido.