Universidad de Chile se prepara para anunciar con bombos y platillos una renovación. ¿De quién se trata? Marcelo Díaz confirmó que un crack continuará en la institución durante la siguiente temporada.

En los micrófonos de Pelota Parada de TNT Sports, el periodista informó que una figura tiene ratificada la extensión de su contrato. Para alegría del pueblo azul, Charles Aránguiz se mantendrá en el club.

“Me informan que Charles Aránguiz seguirá siendo futbolista de la Universidad de Chile en 2026. Está todo listo, porque en el contrato que tiene la renovación automática, ya venía estipulado el contrato de 2026″, comenzó señalando.

En dicha línea, el destacado comunicador y reportero azul, agregó: “Es decir, en esta renovación automática tú cumples los minutos y ya está estipulado el alza en el salario, las temporadas“.

Finalmente, explicó con peras y manzanas por qué Universidad de Chile aún no hace oficial el acuerdo con el histórico mediocampista. Eso sí, nada de qué preocuparse.

“¿Por qué la U no lo anuncia? Porque falta el detalle fino, que tiene que ver con siguientes cláusulas y minutajes (…) Seguirá vinculado a la Universidad de Chile”, concluyó.

Charles Aránguiz acordó su continuidad en Universidad de Chile para 2026. (Créditos: Photosport)

El 2025 de Charles Aránguiz en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el oriundo de Puente Alto ha disputado un total de 34 compromisos con la camiseta azul. Ha logrado anotar en ocho ocasiones y asistir en cinco oportunidades.