Tras su paso por la Universidad de Chile, donde destacó como uno de los mediocampistas más prometedores en el último tiempo, Luis Rojas emprendió la aventura europea con grandes expectativas.

Su experiencia en el Viejo Continente comenzó en el Crotone, pero estuvo marcada por altibajos, para luego deambular por varios clubes de la Segunda y Tercera División de Italia sin lograr consolidarse ni recuperar la regularidad que había mostrado en Chile.

De regreso en el fútbol nacional, Rojas ha encontrado un renacer futbolístico en Universidad de Concepción, en la Primera B, donde ha recuperado protagonismo y confianza de la mano de su DT Cristián “La Nona” Muñoz.

Luis Rojas alza la voz sobre un posible regreso a Universidad de Chile

Su rendimiento destacado, con aporte en la creación de juego y en la generación de oportunidades, le ha permitido recuperar la ilusión de los hinchas que alguna vez lo vieron brillar en la U.

Este buen momento ha generado especulación sobre un posible regreso al Romántico Viajero, especialmente considerando que su formación y primeros pasos en el profesionalismo fueron en el club azul.

Consultado sobre la opción de volver al Centro Deportivo Azul, Rojas fue cauteloso, pero dejó abierta la puerta: “Es una opción que siempre tomaría con felicidad, pero hay que ir viendo los procesos. Si en el futuro se da la posibilidad, feliz de volver, porque lo pasé muy bien”, expresó en el programa ESPN F90.

Luis Rojas alcanzó a disputar 5 partidos con la U y no convirtió goles | FOTO: Ramon Monroy/Photosport

Los números de Luis Rojas en Universidad de Concepción

Desde su arribo al Campanil, Luis Rojas ha disputado un total de 11 partidos (801 minutos), en los cuales ha convertido tres tantos (ante San Marcos de Arica, Deportes Concepción y Curicó Unido).