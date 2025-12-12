En la Universidad de Chile se viven horas decisivas por lo que es el futuro de su hasta hoy entrenador, Gustavo Álvarez, quien busca los caminos para dejar el club tras lo que fueron sus polémicos dichos antes de terminar el torneo, en la que cortó las relaciones con la institución que tiene contrato hasta finales del 2026.

Por esto, la dirigencia azul y el entrenador argentino deben trabajar en llegar a un acuerdo a la brevedad para poder definir el futuro de ambas partes, en donde el club debe buscar a un nuevo DT y el estratega debe encontrar un club para dirigir en el 2026.

En las últimas horas, el estratega del ‘Romántico Viajero’ habría aparecido como opción de este conocido destino para poder dirigir en el 2026, en la que lo ponen en el radar de un reconocido equipo de Sudamérica.

Universitario de Perú pone los ojos en Gustavo Álvarez

En las últimas horas, un importante bombazo se destapó dentro de Universitario de Perú, en la que en sus redes sociales oficializaron la salida del entrenador uruguayo, Jorge Fossati, quien deja la banca técnica del conjunto peruano pensando en la temporada 2026.

Álvarez apaerce en el radar de la U de Perú | Foto: Photosport

Ante lo que fue esta sorprendente noticia, uno de los nombres que apareció rápidamente como opción para el conjunto peruano es el hoy entrenador de la Universidad de Chile, en la que no correría solo en esta lucha.

Otro de los nombres que aparecería en la lista del conjunto peruano sería el del ex entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca y el del estratega Fabián Bustos, quien ya tuvo pasos por el conjunto peruano.

Los próximos días podrían ser definitivos dentro de Universitario de Perú, en el que buscará a la brevedad dar con su nuevo entrenador de cara a la temporada 2026, en donde Gustavo Álvarez asoma como uno de los grandes candidatos en esta lucha.

En Síntesis…