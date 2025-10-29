Universidad de Chile está próximo a un nuevo e importante apretón en lo que fue su partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Lanús en Argentina, en el duelo que buscarán su pase a la final de la competencia.

En lo que puede ser este partido, el periodista nacional Gonzalo Foullioux tomó la palabra en el programa ‘Balong’ en Youtube, en la que habló de lo que fue el desempeño del tándem por derecha azul entre Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero, en el duelo de dia, en donde vio muchas diferencias.

“Cuando la U llevaba la pelota la derecha era mucha la diferencia cuando la pelota caía en un uno contra uno si el jugador era Hormazábal o Guerrero, si era Hormazábal, había profundidad y si era Guerrero, era volver a empezar”, parte señalando Fouillioux.

Siguiendo en aquello, el comunicador le hizo un importante llamado de atención a Maximiliano Guerrero, de quien no duda de sus grandes condiciones, pero siente que en esta temporada no ha logrado ser determinante en la zona de ataque para la Universidad de Chile.

Fouillioux y su mensaje a Guerrero | Foto: Photosport

“Guerrero es un jugador inteligente y me parece bien que cuide la pelota, pero en algún momento hay que jugarse un duelo, no recuerdo ningún duelo en la ida de Guerrero de encarar, cosa que sí hizo Hormazábal”, especificó.

Fouillioux y la situación de Sepúlveda

Finalmente, Fouillioux también habló de lo que ha sido el mal momento que ha vivido Matías Sepúlveda en el conjunto ‘Laico’, en la que hizo un importante cuestionamiento, ya que siente que el ‘Tucu’ no estuvo al 100% para afrontar el duelo ante Lanús en la ida y dude que lo esté´para la vuelta.

“En este tipo de partidos un jugador que no está al 100%, es dar una ventaja tremenda, acá el ritmo es demasiado alto y Sepúlveda no estaba bien. Se nota, porque él cuando juega por la banda, por su zancada es más de sobrepasar y ganar línea de fondo y eso lo hizo poco”, cerró.