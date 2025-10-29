Una tensa relación es la que vive hoy en día la ANFP con la Universidad de Chile, todo esto por lo que es el tema de las programaciones en este segundo semestre, en la que los ‘Azules’ han sentido un apoyo por parte de la asociación por su presencia en la Copa Sudamericana.

En las últimas horas y respecto a esto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad tomó la palabra sobre esta situación y conversó con los medios por lo que han sido los dichos del presidente de la U, Michael Clark, a quien le respondió con todo tras sus palabras.

“A ‘Mike’ lo conozco mucho. No sé si hubiera dicho lo mismo si el resultado hubiese sido otro. Es lo que pasa cuando uno pierde, y lo entiendo desde ese lado. No creo que sean palabras nacidas desde el corazón de él”, parte señalando Milad.

En esa línea, el mandamás de la ANFP señala que las declaraciones del presidente de la U son muy negativas, cuando sus palabras debería ser de más ánimo y optimismo para lo que será su partido de vuelta ante Lanús en Argentina.

“Obviamente, son declaraciones desafortunadas y no ayudan en nada. Lo que él tiene que hacer ahora es motivar a Universidad de Chile, que tiene un compromiso tan importante, y nosotros vamos a estar apoyándolos desde Chile”, remarcó.

Milad le responde a Clark | Foto: Photosport

Por aquello, el dirigente contradijo a Michael Clark por no ayudar a la Universidad de Chile, en la que expuso de los favores que le hizo a los ‘Azules’ en lo que ha sido su participación internacional en esta temporada 2025.

“Nosotros modificamos varios partidos con Conmebol para que ellos tuvieran más tiempo, y fui el único presidente de federación que lo acompañó a Paraguay. Tuvimos conversaciones de horas, y él lo sabe muy bien”, declaró.

Finalmente, Milad le dejó un último mensaje al presidente de la Universidad de Chile, en la que le hizo un letal tirón de orejas por lo que han sido sus palabras contra el presidente de la ANFP, algo que no se ve para nada de bien.

“Él sabía la situación en que estábamos con el acuerdo de TNT. Se explicó todo y hablé por horas con él. Un dirigente no puede salir a hablar así del presidente, le guste o no le guste. Yo nunca he hablado mal de nadie. En el fútbol hay códigos que se deben respetar”, cerró.