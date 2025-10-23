Universidad de Chile en esta jornada tiene un duelo importante dentro de las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ recibirán en el Estadio Nacional a Lanús de Argentina en el primer encuentro de esta llave.

En la previa a este duelo, el ex futbolista Gonzalo Jara tomó la palabra en ‘Los Tenores’ de Radio ADN, en la que se refirió a lo que es la inminente titularidad de Nicolás Guerra para enfrentar a Lanús, la que avala por completo y explica sus razones.

“Es el más apropiado, el jugador que puede marcar la diferencia va ser este nueve o falso nueve, que puede ser Nicolás Guerra y que le ha dado algo distinto a la Universidad de Chile”, parte señalando Jara.

El ‘Bicampeón de América’ con Chile sabe del gran presente goleador que vive Lucas Di Yorio, pero también destaca lo que es el tridente que conforma Nicolás Guerra con Lucas Assadi con Javier Altamirano, el que puede ser clave hoy para incomodar a la zaga de Lanús.

Jara defiende la titularidad de Guerra | Foto: Photosport

“Si bien es cierto Di Yorio marca dos goles el otro día y marca la diferencia, pero esta sociedad que se ha dado entre Assadi, Guerra y Altamirano, son tres jugadores que muchas veces no son reconocibles para las defensas, que eso incomoda muchísimo”, remarcó.

Jara apuesta todo por Guerra

Concluyendo, Jara indica que un jugador como Nicolás Guerra se torna muy molesto para la defensa rival, ya que es un delantero que se sabe mover muy bien y nunca les da una referencia clara sobre su posición, lo que también ayuda a abrir espacios para otros compañeros.

“Con dos centrales que son muy centrales, no son de descender, les molesta que corran mucho sobre los espacios, que le piquen a las espaldas de los defensores centrales. La U tiene que ir por abajo y asociar, si quiere terminar la jugada tirando centros, Lanús se hará fuerte”, cerró.