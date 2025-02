Universidad de Chile debe definir qué hacer con sus seleccionados de La Roja sub-20. Luego del término Sudamericano en Venezuela, el club deberá decidir el futuro de algunos jugadores presentes en el combinado nacional.

Para ello, Gustavo Álvarez tendrá que tener en consideración un importante punto: el reglamento sub-21. En esta edición del Campeonato Nacional (ya lo hace en Copa Chile), el cuadro azul deberá volver a cumplir con este ítem.

¿Con qué los jugadores lo harán? El DT envió un potente mensaje: confía en todos, pero hay que ver la realidad del plantel. Aún hay casos por resolver en el CDA.

“Espero que más que por necesidad, sea por mérito. Tenemos jugadores que pueden jugar tranquilamente en cualquier equipo de Primera División”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

Tras ello, advirtió: “Son chicos con muchas condiciones, que podrían jugar en cualquier equipo de Primera. Simplemente que aquí, siendo un club grande y un plantel numeroso y de jerarquía, hay más competitividad“.

A pesar de que no está definido el futuro y algunas posibles salidas a préstamo, el estratega los respaldó. Valoró la capacidad de cada jugador juvenil que está presente en el plantel profesional.

“Juegue quién juegue de los chicos que nombré, van a jugar por mérito y no por necesidad. No son jugadores que no están capacitados y jugarían por obligación. Confiamos mucho en ellos”, cerró.

Cabe destacar que los seleccionados sub-20 de Universidad de Chile son: Ignacio Sáez, Yahir Salazar (a préstamo en Audax Italiano), Fernando Osorio Sanguinetti, Agustín Arce, Ignacio Vásquez y Benjamín Aravena.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será contra Santiago Morning por Copa Chile. Se jugará el lunes 10 de febrero, desde las 19:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

En tanto, La Roja sub-20 se enfrentará a Paraguay este viernes 7 de febrero. Será desde las 22:00 horas en el Estadio Nacional Brígido Iriarte de Caracas.