Gustavo Álvarez no seguirá siendo el entrenador de Universidad de Chile para la próxima temporada, pero debe negociar con Azul Azul su salida ya que tiene contrato vigente por toda la temporada 2026.

Marcelo Díaz, periodista y reportero que cubre a la U en TNT Sports, reveló el estado de las negociaciones entre el DT y el club: “La primera negociación entre el representante de Gustavo Álvarez y Azul Azul no se llegó a un acuerdo porque el ofrecimiento por parte del lado del DT fue insuficiente para Azul Azul”, reveló en Pelota Parada.

Álvarez quiere pagar poco para irse de la U. | Foto: Photosport

Díaz destapó la irrisoria cifra que ofreció Álvarez para salir del conjunto azul: “Estamos hablando del orden de los 250 mil dólares de una cláusula que es de 1,200,000. En la Universidad de Chile lo encuentran insuficiente y no se alcanzan las cifras para seguir negociando”

“Esto lo quieren resolver de aquí al viernes o el fin de semana para que empiecen a cerrar a su nuevo director técnico. Hoy, están muy lejos las cifras de la cláusula de salida que se firmó en enero entre ambas partes y que hoy es la piedra de tope”, complementó.

Lo único cierto es que Gustavo Álvarez no seguirá siendo el director técnico de Universidad de Chile, pero si quiere lograr una salida amistosa del cuadro azul tendrá que subir la puntería y poner más dinero sobre la mesa.

