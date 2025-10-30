El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, analizó la dolorosa eliminación de los azules de Copa Sudamericana a manos de Lanús tras un espantoso arbitraje del venezolano Alexis Herrera, quien validó un gol viciado a favor de los argentinos que les terminó dando la clasificación a la final.

Más allá del análisis del encuentro, el técnico argentino dejó marcando a los hinchas azules tras lanzar un mensaje con tono de despedida, aunque aseguró que a final de temporada “sacaré conclusiones”.

“El hincha de Universidad de Chile es especial. Siente una pasión tan genuina, tan profunda, que ellos emocionan en los estadios, en la calle. La verdad que si en algo me lamento profundamente es en no haberle dado esta alegría de acceder a una final nuevamente y tener la posibilidad de ganarla, porque uno, una vez que está ahí, quiere ganarla”, reconoció.

“Es una afición que viene golpeada por muchos años de frustraciones y te dan tanto que, al ganar, los haces tan felices que es una de las cosas por las cuales vale la pena estar aquí. Y el segundo, no me cabe ninguna duda de la emoción. Este plantel es especial. Este plantel va a estar siempre en mi memoria, por jerarquía, por calidez humana”, cerró.

Análisis de la derrota ante Lanús

Respecto a lo ocurrido ante Lanús, el DT aseguró que “el plan se cumplió bien y el análisis fue agregarle juego cuando pasabamos la presión que nos puso Lanús y ganar la pelota dividida. Lanús tuvo más empuje el 2do y salía mucho de contra igual que en Santiago. Por eso me voy con una sensación de sabor amargo. Me siento en paz porque hemos representado muy bien al club y fútbol chileno por sobre el promedio”.

Sobre la polémica mano que inició la jugada que terminó en el gol del Granate, Álvarez fue tajante: “Sin verlo en video es difícil dar una explicación, yo no vi pero muchos de los muchachos me dicen que sí y bueno les creo lo que me dicen”.

Finalmente descartó que la derrota sea calificada como un fracaso: “Considero que la clasificación de los procesos dependen de las expectativas de un inicio y de los recursos que se cuentan. No es un fracaso para nada, que no las voy a nombrar porque no quiero que se tome como excusa. Para mi esto es todo lo contrario a un fracaso”, cerró.

