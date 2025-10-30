Universidad de Chile cayó 1-0 ante Lanús y fue eliminada en semifinales de Copa Sudamericana. El conjunto laico sufrió con las decisiones arbitrales: ello provocó la ira de Johnny Herrera.

En los micrófonos de TNT Sports, la leyenda del club estalló contra Alexis Herrera: el juez del compromiso dejó pasar dos situaciones que marcaron el triunfo para los granates.

En primera instancia, le perdonó la tarjeta roja a Agustín Cardozo tras una plancha a la altura de la rodilla a Javier Altamirano. Tras ello, no cobró una evidente mano en el 1-0 del local.

“Ni hablar de la expulsión, de la patada a Javier Altamirano. Claramente, la pelota estaba a un metro y la patada fue en la rodilla, no había por donde y lo perdona“, señaló el ídolo laico.

En dicha línea, agregó: “Y segundo, la U hizo un gran partido, pero se vio con este poco peso que tenemos a nivel internacional, donde el partido se logra desequilibrar a favor de Lanús por cosas del árbitro“.

Johnny Herrera cuestionó duramente el arbitraje en la revancha entre Universidad de Chile y Lanús. (Reproducción TNT Sports)

Universidad de Chile fue perjudicada ante Lanús

Finalmente, Johnny Herrera reiteró su punto: la escuadra bonaerense se quedó con la llave gracias a la ayuda del réferi venezolano. Fue trascendental en la derrota de los azules.

“Expulsiones claras… Está bien, la U no tuvo las malas claras, pero fue dominadora. (…) La mano donde termina en gol es alevosa. Tristemente, la falta de peso que tenemos como fútbol chileno en la Conmebol es asqueroso“, cerró.