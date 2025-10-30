Universidad de Chile se despidió de la Copa Sudamericana tras caer 1-0 ante Lanús. El conjunto azul se quedó en las semifinales del certamen continental en un polémico compromiso.

¿Por qué? Estuvo marcado por el desempeño del juez Alexis Herrera: no sancionó con tarjeta roja una brutal patada contra Javier Altamirano e hizo caso omiso a una mano en el gol de Pedro Castillo.

Ante ello, Coke Hevia reaccionó en los micrófonos de BOLAVIP Chile. Para él, no hay ninguna duda de que el árbitro del encuentro fue clave en la eliminación de los universitarios.

“Partió muy parejo. Creo que a la U se la echan al saco, ¿no? Era roja en el primer tiempo, era mano en el gol, pero así todo se nota cierta falta de jerarquía“, comenzó señalando.

“Creo que incidió demasiado el árbitro, demasiado, pero que hoy hay una diferencia de jerarquía y otra vez creo que (Gustavo) Álvarez no apunta con los cambios”, agregó.

Universidad de Chile sufrió contra el arbitraje en la revancha ante Lanús. (Imagen: Photosport)

La crítica de Coke Hevia a Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador llevó su análisis más allá y cuestionó algunas falencias de Universidad de Chile en su juego. Aseguró que ello también tuvo importante injerencia en la caída ante los bonaerenses.

“Creo que el plan B de la U estuvo muy lejos de serlo y nada, pues este es nuestro nivel. Uno esperaba incluso menos de la U. Una pena, para la casa”, cerró el periodista.