Universidad de Chile ya se empieza a preparar con todo para lo que será la recta final de la temporada, en la que los ‘Azules’ tienen como gran objetivo lo que será la Copa Sudamericana, pero no sacan de la mirada lo que es el torneo nacional.

En esta jornada, el entrenador argentino Gustavo Álvarez conversó con los medios de comunicación y habló de lo que fue su pasado encuentro ante Deportes La Serena, en la que explicó en profundidad la razón de alinear un equipo alternativo.

“Nosotros en las últimas seis semanas tuvimos cinco desgarros y el patrón común era que en cuatro de ellos los seis fueron los primeros tiempos, salvo el de Poblete. Yo tengo seis desgarros en seis semanas, nosotros tenemos que revisar con los PF y los médicos que podemos hacer para que no suceda, pero tengo Poblete, se lesiona con Audax a tres días de haber jugado con Independiente, Díaz con Alianza Lima a tres días de haber jugado con Colo Colo”.

“Castellón y Sepúlveda se lesionan con Independiente, tres días después de haber jugado con Audax Italiano. Nicolás Ramírez es la excepción, se lesiona con Colo Colo, solo que soportó todo el partido y había jugado 10 días antes con Independiente”, partió señalando Álvarez.

Agregando a esto, el DT azul tomó en cuenta lo que fue este patrón que se fue repitiendo dentro del equipo, en la que decidió salvaguardar a sus jugadores estelares y de no exponerlos a una posible lesión, lo que sería un dolor de cabeza para él.

Álvarez y su decisión en la U ante La Serena | Foto: Photosport

“Entonces el denominador común es que fueron lesiones tempranas y a tres días de haber jugado partidos importantes, como entrenador lo que tengo que observar es el antes y no el después, que no volvemos a jugar en 15 días. Si a mí cada partido que juega, el equipo me avisa que se me cae un soldado, tengo que tener cuidado y confiar en los jugadores que tengo”, declaró.

Finalmente, Álvarez defendió a muerte lo que fue su decisión, en la que a pesar de lo que fue el cuestionamiento que recibió en el medio y los hinchas, decidió pensar en sus jugadores para tenerlos de la mejor forma en esta recta final del año.

“Ustedes me dicen: ponga cinco y cinco (titulares y suplentes) ¿yo como sé los que se van a lesionar y los que no? entonces tengo que sacar a los once, además las decisiones no es como la play, uno habla con los jugadores, ningún jugador te va a pedir no jugar, porque uno los conoce y sé como están, entonces la decisión fue esa, fue empate, acá hay una planificación y una coherencia, acá no hay decisiones al azar, que entiendo que son juzgadas por el resultado”, cerró.