Universidad de Chile disputó hoy un intenso partido dentro del fútbol chileno, en el que el ‘Romántico Viajero’ se enfrentó ante Deportes Limache y sumó un triunfo sufrido en el Estadio Santa Laura tras imponerse por 4-3, lo que lo mantiene en la lucha por el Chile 2.

Los ‘Azules’ sumaron en línea dos apretados pero importantes triunfos en el torneo nacional, los que hoy lo mantienen expectantes en su lucha por decir presente en la Copa Libertadores 2026, en donde busca alcanzar a la Universidad Católica y O’Higgins de Rancagua.

Después de lo que fue este duelo, el estratega azul Gustavo Álvarez conversó con la prensa en conferencia y dejó sus sensaciones de lo que fue este triunfo, en la que destacó la entereza del equipo para revertir el resultado, pero también dejó un mensaje al equipo, sobre lo que fue la falta de efectividad en el cierre.

La U sumó importantes tres puntos | Foto: Photosport

“Pudimos haber terminado con algún gol más, sufrimos con algún sobresalto, porque en el segundo tiempo nos generamos como ocho situaciones de gol y me parece que el equipo comenzó dubitativo en la primera jugada, distraído en la segunda, pero después mostró un compromiso, una rebeldía que valoro”, remarca.

Álvarez se saca el sombrero por el hincha de la U

Concluyendo, Álvarez tuvo especiales palabras para los hinchas de la Universidad de Chile, en la que destacó una vez más la incondicionalidad de sus fanáticos en todo momento y que ellos también fueron claves para lo que fue esta remontada ante Limache.

“Párrafo aparte para la gente de la Universidad de Chile, es muy difícil de encontrar un público que este 0-2 a los 15 minutos y apoye y grite más que como si el equipo estuviera ganando. Ellos también son parte de esta remontada”, concluyó,

En Síntesis

Universidad de Chile derrotó a Deportes Limache por 4-3 en un intenso partido jugado en el Estadio Santa Laura.

El triunfo mantiene a la U en la lucha por el Chile 2 de la Copa Libertadores 2026.

El entrenador Gustavo Álvarez destacó que el equipo revirtió un marcador de 0-2 a los 15 minutos y a sus hinchas por su incondicionalidad.