Universidad de Chile tuvo un duro apretón de manos en esta jornada ante Deportes Limache en el torneo nacional, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez se impusieron por 4-3 en el Estadio Santa Laura.

Dentro de lo que fue este duro enfrentamiento disputado en el Santa Laura, en el conjunto ‘Laico’ recibieron una mala noticia pensando en el próximo desafío dentro del torneo nacional, lo que sin duda será un problema para su DT.

Universidad de Chile se enfrentará ante O’Higgins de Rancagua en un partido que puede ser bastante decisivo en esta recta final pensando en la dura lucha por los cupos a Chile 2 y Chile 3.

Calderón será baja en la U ante O’Higgins | Foto: Photosport

Calderón será baja ante O’Higgins

Para este duelo, los ‘Azules’ no podrán contar con la presencia de su defensor central, Franco Calderón, quien en esta jornada recibió su quinta tarjeta amarilla en el torneo nacional, la que le significa un partido de suspensión.

De esta manera, el entrenador Gustavo Álvarez deberá ver opciones para poder reemplazar al ‘Chaco’ en la zaga azul para este importante partido, en donde Nicolás Ramírez podría asomar como su gran reemplazo.

Ahora, en la Universidad de Chile se comenzarán a preparar con todo pensando en dicho duelo, en donde en la interna de los ‘Azules’ saben de la importancia de este compromiso.

En Síntesis

Universidad de Chile ganó 4-3 a Deportes Limache en el Estadio Santa Laura por el torneo nacional.

El defensor central Franco Calderón será baja por suspensión ante O’Higgins de Rancagua.

Calderón recibió su quinta tarjeta amarilla en el torneo, lo que implica un partido de suspensión.