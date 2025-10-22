Universidad de Chile se prepara para una compleja semana. Además de su participación internacional, el conjunto azul debe tener un ojo puesto en el Clásico Universitario ante Universidad Católica.

A pesar de que la escuadra laica intentó postergar dicho encuentro, tal propuesta se descartó. Es por ello que Gustavo Álvarez y compañía deberán visitar al archirrival este domingo 26 de octubre.

¿Qué opinó el entrenador azul sobre la fallida reprogramación? En conferencia de prensa, le puso punto final a la polémica y dejó un contundente mensaje ante los medios: quiere arrasar ante la UC.

“Con eso hay que ser bien claro y yo tengo un lugar determinante. Mientras que los partidos están en programación, uno puede opinar y dar puntos de vista“, comenzó señalando.

Tras ello, el DT de Universidad de Chile fue enfático y expresó: “Cuando están programados, hay que aceptarlos, prepararse y ganar. Es lo que vamos a hacer este domingo“.

De esta manera, el estratega dejó atrás una controversia que no terminó cambiando los planes de las autoridades. El duelo se disputará sí o sí en la fecha estipulada por la ANFP.

Gustavo Álvarez dejó atrás la polémica del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica. (Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Universidad Católica

El Clásico Universitario, válido por la fecha 25 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 26 de octubre. Tal compromiso se desarrollará desde las 12:30 horas en el Claro Arena.