La situación de Luciano Pons sigue generando ruido en la Universidad de Chile. El delantero argentino, que fue cedido a préstamo a Atlético Bucaramanga para la temporada 2025, tenía sobre sus hombros la presión de recuperar sensaciones goleadoras tras un irregular paso por el Romántico Viajero.

Y vaya que lo está logrando: su nivel en Colombia ha sido uno de los grandes temas en el mercado.

Mientras la U planifica su plantel para el 2026, una de las dudas más importantes gira precisamente en torno al futuro del artillero. El club colombiano siempre mostró interés en retenerlo, y ahora, con sus buenas actuaciones, ese deseo ha ido en aumento.

Luciano Pons se siente a gusto en Colombia | FOTO: Vizzor image/Photosport

En paralelo, en Azul Azul ven con buenos ojos una posible venta, sobre todo si el jugador mantiene su explosión goleadora.

Luciano Pons convierte en el triunfo de Atlético Bucaramanga

Luciano Pons marcó un nuevo gol con Atlético Bucaramanga, esta vez en un triunfo ante Fortaleza que permitió al equipo mantenerse en la segunda posición del grupo B de los cuadrangulares semifinales en Liga BetPlay 2025-II

Además, con este tanto, el exdelantero de Universidad de Chile llegó a la cima de la tabla de goleadores con 12 tantos.

Lo cierto es que el futuro de Pons parece cada vez más lejos del Centro Deportivo Azul, y cada gol en Colombia acerca un poco más esa resolución.

En síntesis…