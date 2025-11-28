Una vez más los rumores apuntan que Gustavo Álvarez estaría viviendo sus últimos días como entrenador de Universidad de Chile. Incluso, algunos aventuran que el duelo ante Coquimbo Unido significará una especie de despedida para el DT argentino.

Respecto al escenario que enfrenta el entrenador en la tienda universitaria, el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, quien cubre el día a día de la U, entregó nuevos detalles sobre la situación Álvarez.

En el programa Pelota Parada de la señal deportiva, Díaz entregó la peor de todas las noticias para los hinchas de la U que abogan por la continuidad del DT que llevó a los azules a ilusionarse con una semifinal de Copa Sudamericana pero que no pudo aguantar la la lucha el título del torneo nacional.

¿Gustavo Álvarez se va? (Photosport).

“Lo de Gustavo Álvarez se definirá una vez que termine el campeonato, pero me parece que los caminos ya están medios separados entre dirigencia y Álvarez, proyecto 2026. Recordemos que él tiene contrato, él está ligado a la Universidad de Chile”, lanzó Díaz.

En esa línea, el periodista argumentó que los posibles escenarios de salida del adiestrador son los siguientes: “para salir, para presentar una renuncia, tiene que llegar a un acuerdo económico con la Universidad de Chile. Para que venga otro equipo o federación, tienen que hablar directamente con la U para llegar a un acuerdo por 1,2 millones de dólares”, aseguró el reportero.

Incluso, el rostro televisivo aseguró que existe una tercera vía: “Si el técnico es despedido, la opción menos viable son 100 mil dólares. Esas son las tres alternativas, pero parece que se ve difícil que Álvarez… podría dirigir su último partido este martes en el Estadio Nacional”, cerró.

