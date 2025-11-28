Universidad de Chile conoció su programación para lo que será la última fecha de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ deberán viajar al norte de nuestro país para enfrentarse a Deportes Iquique.

Desde la ANFP informaron que el duelo entre ‘Dragones Celestes’ y ‘Leones’ se disputará el sábado 6 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

En este partido, los dirigidos por Gustavo Álvarez podrían llegar a esta última fecha con la ilusión de poder luchar por el Chile 2 o Chile 3, el único gran objetivo que les resta en este 2025.

Por esta misma lucha, es que la ANFP decidió que a esta misma hora se disputen otro cuatro duelos importantes, que son por lucha a competencias internacionales y también el descenso.

La U e Iquique conocen su programación | Foto: Photosport

Universidad Católica vs Unión La Calera, Coquimbo Unido vs Unión Española, O’Higgins de Rancagua vs Everton de Viña del Mar y Deportes Limache vs Deportes La Serena, serán los duelos que se disputarán en simultáneo.

Antes de este duelo, el ‘Romántico Viajero’ esperará llegar bien aspectado a lo que es esta lucha, en la que para esto deberá vencer a Coquimbo Unido en la penúltima fecha, duelo que sufrió un cambio de recinto y programación.

