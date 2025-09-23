Universidad de Chile se concentra en recibir a Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. El elenco azul tendrá la dicha de definir la llave en territorio nacional.

Para tal revancha en el certamen continental, Gustavo Álvarez depositó toda su fe en uno de sus delanteros: le pidió goles ante el conjunto peruano. Lo respaldó sin titubeo alguno.

¿A quién se refirió el entrenador? Tras ser consultado sobre la situación de Nicolás Guerra, le prestó ropa sin mayor drama. Lo llenó de elogios, pero también le dejó tarea.

“La descripción que yo siempre hice de Nico es que es un jugador con mucha asociación de espaldas, muy inteligente para ocupar los espacios a espaldas de los medios rivales sin descender demasiado”, comentó.

En dicha línea sobre la figura de 26 años, agregó: “Es muy solidario en la recuperación del balón y en algún momento dije que fue de menos a más en la cantidad de goles. Espero que en este partido esté presente en el marcador“.

“Pero bueno, no es más que repetir la descripción que siempre hice de él. Para mí, Nico es un excelente jugador. Por algo lo he empleado en tantos partidos en estos dos años”, cerró.

Nicolás Guerra será titular en el duelo de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima. (Créditos: Getty)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Alianza Lima

La revancha por los cuartos de final de Copa Sudamericana (0-0 en la ida) está pactada para este jueves 25 de septiembre. Se disputará desde las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.