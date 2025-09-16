Este martes Universidad de Chile emprendió vuelo a tierras peruanas para disputar el partido de ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana frente a Alianza Lima. El conjunto azul llega al desafío internacional con la moral en alto, tras la contundente goleada sobre Colo Colo en la Supercopa del pasado domingo.

En la antesala, el periodista deportivo Cristián Caamaño analizó la previa del encuentro entre el ‘Íntimo’ y el ‘Romántico Viajero’ asegurando que “en la mejor versión de uno y otro pasa la U”, más allá que el elenco dirigido por Néstor Gorosito es un equipo “peligroso, que no se deja amedrentar”.

Para Cristián Caamaño, el partido de Marcelo Díaz será clave en Lima (Photosport).

Dos jugadores de la U que podrían ser clave ante Alianza Lima

En ese contexto, el comentarista destacó el rol fundamental de dos piezas claves en el funcionamiento de la U tras la goleada sobre Colo Colo. Durante el programa Deportes en Agricultura, Caamaño le puso todas las fichas a dos jugadores azules: Marcelo Díaz y Javier Altamirano.

Primero, Caamaño apuntó al nivel de ‘Carepato’: “Después de lo de Marcelo Díaz (el domingo), creo que Álvarez respiró. De algún modo, cree que ahí encontró un jugador para el partido que quiere de visita… en eso Marcelo Díaz es el mejor. El tema es que la U si va a salir a buscar el partido y queda Marcelo Díaz con los dos centrales, uno puede decir que está arriesgando demasiado, pero para tener la pelota, tiene esa posibilidad aún de jugar con Marcelo Díaz mucho rato, 60, 70 minutos, a un buen nivel”, apuntó.

Luego, el rostro de ESPN también se refirió a la importante de Javier Altamirano en tres cuartos de cancha hacia adelante: “Tienes que poner a Altamirano en la zona donde más daño hace. El otro día contra Colo Colo fue clave Altamirano en los últimos 30 metros, ahí es donde hace el daño, y además le da 10 metros más adelante a Charles Aránguiz”, agregó.

“Los mejores de la U son permanentemente Aránguiz y Altamirano. Si los retrocedes en la cancha, ya después el pase filtrado depende de Guerrero, depende de Assadi, que quizás no tienen la precisión porque ellos dos son jugadores más desequilibrantes en el uno contra uno”, cerró.

Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida por el certamen continental entre el ‘Íntimo’ y la U se disputará este jueves 18 de septiembre, día de Fiestas Patrias, a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.