Universidad de Chile vive un terremoto: Gustavo Álvarez comunicó su deseo de salir del club a fines de 2025. Si bien aclaró que no presentó una renuncia, manifestó que no está de acuerdo con el proyecto de la institución.

Ante tal panorama, fue consultado sobre la pregunta del millón: ¿Hay alguna posibilidad de que cambie de opinión? En conferencia de prensa, respondió sin problema alguno.

Y en dicho punto, le entregó optimismo y fe a sus devotos: adelantó que es una alternativa latente. Eso sí, todo indica que Azul Azul se tendrá que acercar para conversar con él.

“Soy una persona que escucha, la naturaleza es sabia: nos da dos oídos y una boca. Soy más de escuchar que de hablar“, comenzó señalando el DT de Universidad de Chile.

En dicha línea, agregó. “Dije que tengo contrato vigente, dije que no estoy renunciando, dije que estoy aclarando una situación, dije que estoy expresando un sentir. Ahí tiene la respuesta“.

Gustavo Álvarez deberá resolver su futuro en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Saldrá de Universidad de Chile? El futuro de Gustavo Álvarez

Cabe destacar que el entrenador argentino tiene contrato vigente con los azules hasta diciembre de 2026. Por ende, de querer anticipar su partida, tendrá que depositar una millonaria cifra.

Según trascendió, su cláusula de salida está fijada en 1,2 millones de dólares. Por el momento, la teleserie está en pañales: habrá que seguir con atención el caso. Será episodio por episodio.

En resumen: