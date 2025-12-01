Universidad de Chile se alista a incorporar jugadores en el mercado de fichajes 2026. Sin embargo, el elenco laico no solo sumará nuevos rostros: también contará con diversos retornos.

Uno de ellos, ya se despidió del equipo en el que estuvo a préstamo y se alista para volver al Centro Deportivo Azul. ¿De quién se trata? Estamos hablando de Bianneider Tamayo.

Luego de concretarse el descenso de Unión Española, el defensor central le dijo adiós a dicha institución. Para su mala fortuna, su ciclo se terminó de la peor manera: con la pérdida de categoría.

“Aquí soy y he sido muy feliz. Estaré toda la vida agradecido con Unión Española por abrirme las puertas de este hermoso club”, comenzó señalando a través de Instagram.

En dicha línea, se desahogó y lanzó: “Hoy todos juntos vivimos un momento de mierda, sinceramente el peor que a nosotros los futbolistas y a ustedes los hinchas les toca vivir”.

Bianneider Tamayo acabó su ciclo en Unión Española: debe volver a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Debe volver a Universidad de Chile: la pena de Bianneider Tamayo

Finalmente, el seleccionado venezolano reiteró su desazón por no haber podido zafar del descenso. A sus 20 años, sufrió un hecho que quedará marcado por siempre en su carrera.

“Luché, me esforcé y entregué absolutamente todo porque así soy y así seré. Las palabras me salen al igual que el llanto y la tristeza. No me cabe duda de que este club volverá a estar donde merece estar. Gracias, Unión Española“, cerró.

Datos claves: