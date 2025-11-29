En medio de la lucha por el ‘Chile 2‘ y de una posible salida de Gustavo Álvarez, en Universidad de Chile siguen trabajando en darle forma a su plantel de cara a la próxima temporada. Y una de las noticias más esperadas por los hinchas azules está a punto de concretarse: la renovación del histórico Marcelo Díaz.

Según información del periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, el acuerdo está prácticamente cerrado. “Falta la rúbrica, algunos detalles, para que Marcelo Díaz sea un nuevo jugador renovado. Estaría prácticamente listo para seguir un año más”, indicó el reportero que cubre el día a día de la U.

De esta manera, el volante y referente azul extenderá su vínculo con el club, sumándose a los ya confirmados Fabián Hormazábal, Israel Poblete y Javier Altamirano, quienes también aseguraron su continuidad para la temporada 2026.

Con la renovación de Díaz encaminada, la U busca mantener la base del equipo que tuvo que este año peleó semifinales de Copa Sudamericana y busca el Chile 2 en la Liga de Primera, mientras sigue evaluando movimientos para reforzar el plantel del todavía técncio Gustavo Álvarez.

