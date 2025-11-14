Universidad de Chile prepara su vuelta a la acción. Luego del receso por doble fecha FIFA y elecciones en el país, el conjunto estudiantil tendrá que medirse ante O’Higgins por la Liga de Primera 2025.

Un duelo clave para las aspiraciones del elenco azul, pero que Gustavo Álvarez se lo toma con tranquilidad. Reflejo de ello es la última decisión que tomó el DT con el plantel profesional.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, el entrenador argentino determinó otorgarle tres días libres a sus jugadores. Tendrán un breve descanso en la previa de la visita a la escuadra rancagüina.

¿Cuándo será? Todo el fin de semana: desde el viernes 14 de noviembre al domingo 16 del mismo mes. Luego, el lunes 17, el equipo se enfocará en el rival de turno por el certamen local.

Una noticia que alivia a los futbolistas y con la que el cuerpo técnico intentará descomprimir la presión sobre sus dirigidos. Tras ello, no habrá excusa para conseguir los objetivos.

Gustavo Álvarez le entregó días libres al plantel de Universidad de Chile antes de visitar a O’Higgins. (Imagen: Photosport)

La lucha de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Cabe destacar que por el momento, el cuadro universitario se mantiene en la cuarta posición de la Liga de Primera: acumula 48 puntos y está a tan solo dos unidades de O’Higgins.

Ambos clubes luchan codo a codo por un cupo a las fases previas de Copa Libertadores. ¿Quién se quedará con los boletos a la máxima competencia continental? Está por verse.

