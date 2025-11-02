No es un misterio que el histórico relator de los partidos de Universidad de Chile, José Pepe Ormazábal, hace rato se ha convertido en el crítico número uno de Gustavo Álvarez.

Si ganando lo repasaba, perdiendo, y perdiendo tres partidos en línea, el narrador está apunto de que no querer saber nada con el estratega de la U, así lo deja en claro luego de la derrota ante Huachipato en conversación con BOLAVIP.

“Hay que avisarle a Álvarez que aún no comienzan las vacaciones, que tiene que asegurar la U la Copa Libertadores. Si se descuida, se le va a escapar el segundo lugar”, afirma.

Respecto al partido, Pepe Ormazábal cree que “hoy día a la U le faltó ambición, absolutamente. No sé para qué tiene en la banca a Fernández y no lo coloca, ni a Tucu Contreras, dos delanteros”.

José Pepe Ormazábal no quiere nada con Gustavo Álvarez.

Agregando que “la U requería ganar, le faltó ambición a la U. Mal la U, creo que Álvarez estaba apagado, esto fue apagando también al equipo. Insisto, hay que avisarle que las vacaciones aún no comienzan.

Para Pepe Ormazábal pesó la Copa Sudamericana

“Se vio un equipo golpeado a la U, sintió el golpe de la eliminación de la Copa Sudamericana. Tiene que levantar rápido el vuelo, si no, lo puede pasar mal. Insisto, hoy día a la U le faltó ambición”, dispara el histórico relator.

Pepe afirma además que “tienes que colocar más delanteros. Tenías alternativas.

Entonces, sin ambición, un equipo apagado, no puede esperar mucho. No te puede ganar Huachipato. Así de simple”.