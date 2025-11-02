La derrota agónica de Universidad de Chile 0-1 ante Huachipato en el CAP de Talcahuano caló hondo en los azules que sellaron una semana del terror tras la eliminación de Copa Sudamericana y prácticamente hipotecar el Chile 2 a Copa Libertadores.

La caída en el sur volvió a encender las críticas hacia el equipo de Gustavo Álvarez, que parece haber perdido rumbo en la recta final del campeonato. Entre las voces más duras surgió la del periodista Rodrigo Herrera, quien, en conversación con Bolavip Chile, entregó un análisis sin filtros sobre el presente azul.

“El problema de equipos como la U o Colo Colo es que son prisioneros del éxito. El segundo lugar ya se considera un fracaso”, comenzó señalando Herrera, apuntando directamente a la exigencia constante que rodea al club. “Cuando uno mira las cosas a la distancia, se puede decir que la U juega bien, que llegó a semifinales de la Copa Sudamericana, algo muy complejo y que pocos logran. Pero el equipo tenía objetivos claros: primero el campeonato, luego la Sudamericana… y ahora no tiene ninguno”, agregó.

Para el comunicador, la frustración actual del hincha universitario tiene explicación: “A pesar de ser un buen equipo y de jugar bien, la U se quedó sin metas concretas. Los clubes grandes, al ser presos de la victoria, terminan castigando incluso los segundos o terceros lugares. Es lo que le va a pasar a este plantel”.

Herrera también contextualizó la situación comparando el presente con años anteriores: “Hay que ser coherente con el pasado. Si uno analiza esta campaña con las de hace tres o cuatro años, el cambio es del cielo a la tierra. Pero con la U no basta. Si no es campeón, no alcanza. Ese es el gran problema de Álvarez y de Azul Azul”.

En síntesis…