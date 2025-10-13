Universidad de Chile vuelve a la cancha este lunes para enfrentar a Palestino por la Liga de Primera 2025, compromiso con clima enrarecido para los azules tras la noticia de que Gustavo Álvarez podría dejar la institución a final de año.

“Es algo totalmente sorpresivo, nadie lo esperaba. Habrá que esperar y ver qué sucede, pero es lamentable y no es la manera de terminar un trabajo que había sido bueno”, abrió Héctor Hoffens en diálogo con El Mercurio.

La continuidad de Álvarez es un misterio. | Foto: Photosport

Lo cierto es que, según había revelado el mismo medio hace un par de días, la decisión de Gustavo Álvarez estaría basada en una serie de desencuentros con la dirigencia que preside Michael Clark y que sería de carácter irreversible.

“No sé si es una falta de respeto hacia el club, no sabría cómo definirlo porque pasan tantas cosas raras en el fútbol. A lo mejor es un volador de luces o algo para mejorar su contrato. De verdad me sorprende”, sumó.

Ahora, habrá que esperar a las palabras del entrenador en el post partido de Universidad de Chile ante Palestino, donde seguramente será consultado por la prensa sobre las versiones que indican que su ciclo con Universidad de Chile estaría totalmente terminado.

Universidad de Chile en la tabla

Universidad de Chile marcha actualmente en el quinto puesto de la Liga de Primera 2025 con 39 puntos, muy lejos del súper líder Coquimbo Unido pero con chances intactas de alcanzar el Chile 2 que, actualmente, ostente Universidad Católica