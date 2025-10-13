Universidad de Chile se entrena pensando en el partido que tendrá esta tarde frente a Palestino por la Liga de Primera 2025 y, además, lo que se viene: Clásico Universitario contra la UC y las semifinales de la Copa Sudamericana.

El ambiente en la U está enrarecido y todavía más después de la noticia que filtró El Mercurio, donde aseguran que hay muy buenas posibilidades de que Gustavo Álvarez se marche del CDA una vez finalizada la temporada.

Álvarez podría partir de la U. | Foto: Photosport

A uno que le cayó como patada en el estómago la noticia fue a Víctor Hugo Castañeda, quien precisamente en conversación con el medio previamente mencionado repasó al DT: “Él es muy estratégico en sus comentarios, siempre deja algo y hace rato viene pasando el mensaje de que podría irse”, dijo

“Pienso que los contratos son para respetarlos y si no se da, llegarán a un acuerdo. La U es un club demasiado grande y el que no quiera estar, que se vaya”, complementó en sus palabras ante una eventual salida del argentino.

¿Sigue o se va Gustavo Álvarez? Si bien el DT mantiene contrato vigente con los azules, todo indica que la selección peruana pagaría la cláusula de salida del entrenador y lo ficharía para los desafíos venideros del cuadro peruano.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile saltará a la cancha hoy lunes 13 de octubre a las 4 de la tarde en el Estadio Santa Laura, recinto donde deberá recibir la visita de Palestino por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025.