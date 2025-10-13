Universidad de Chile se entrena pensando en el partido que tendrá esta tarde frente a Palestino por la Liga de Primera 2025 y, además, lo que se viene: Clásico Universitario contra la UC y las semifinales de la Copa Sudamericana.
El ambiente en la U está enrarecido y todavía más después de la noticia que filtró El Mercurio, donde aseguran que hay muy buenas posibilidades de que Gustavo Álvarez se marche del CDA una vez finalizada la temporada.
A uno que le cayó como patada en el estómago la noticia fue a Víctor Hugo Castañeda, quien precisamente en conversación con el medio previamente mencionado repasó al DT: “Él es muy estratégico en sus comentarios, siempre deja algo y hace rato viene pasando el mensaje de que podría irse”, dijo
“Pienso que los contratos son para respetarlos y si no se da, llegarán a un acuerdo. La U es un club demasiado grande y el que no quiera estar, que se vaya”, complementó en sus palabras ante una eventual salida del argentino.
¿Sigue o se va Gustavo Álvarez? Si bien el DT mantiene contrato vigente con los azules, todo indica que la selección peruana pagaría la cláusula de salida del entrenador y lo ficharía para los desafíos venideros del cuadro peruano.
¿Cuándo juega Universidad de Chile?
Universidad de Chile saltará a la cancha hoy lunes 13 de octubre a las 4 de la tarde en el Estadio Santa Laura, recinto donde deberá recibir la visita de Palestino por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025.