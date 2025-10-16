El silencio de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile llegó a su fin. Tras diversas especulaciones, el entrenador aclaró su futuro en la institución y explicó por qué evaluará a fin de año su continuidad en el cargo.

A su vez, en dicha entrevista otorgada, el DT lanzó una revelación: aseguró que un elenco argentino intentó quedarse con él mientras negociaba con los azules. ¿Qué equipo trató de incorporarlo?

Esa incógnita fue resuelta por Marcelo Díaz en los micrófonos de Pelota Parada de TNT Sports. Sin tapujos, el periodista entregó el nombre de la escuadra que contactó al estratega para negociar.

Sin embargo, advirtió: ya tenía todo listo con Universidad de Chile. Por eso, la opción de dirigir en su tierra natal se esfumó y terminó calzándose el buzo de los laicos en 2024.

“El club argentino fue Newell’s Old Boys. Lo llama después de que sale campeón con Huachipato“, comenzó señalando el rostro de TV.

En dicha línea, concluyó asegurando: “Él ya estaba en negociaciones con la U, llega a acuerdo y lo llama Newell’s“.

Cabe destacar que Gustavo Álvarez tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2026. En caso de querer salir anticipadamente, deberá pagar 1,2 millones de dólares.

Gustavo Álvarez fue contactado por Newell’s mientras cerraba su acuerdo con Universidad de Chile. (Photosport)

El rendimiento de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Desde su llegada a la institución a principios de 2024, el director técnico ha dirigido un total de 89 encuentros con el buzo azul. De ellos, ha conseguido ganar en 49 ocasiones, empatar en 18 y perder en 17.