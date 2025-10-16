Universidad de Chile conoció en los últimos días lo que es la programación de sus duelos dentro de la Liga de Primera para la fecha 26 y 27, en la que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Huachipato y Deportes Limache.

Para lo que será el duelo ante los ‘Acereros’, en las últimas horas ha aparecido la información de que dicho compromiso pueda estar en riesgo por un importante motivo.

¿La razón? el duelo que está pactado para el 2 de noviembre en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, recibió el tremendo portazo por parte de la Delegación Presidencial para disputar dicho encuentro en aquel lugar.

Así lo informó el periodista Sergio Godoy en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que pareciera complicarse la realización del partido entre Huachipato y Universidad de Chile en el recinto máximo de Concepción.

El duelo entre Huachipato y la U en duda | Foto: Photosport

Ante esta problemática, la realización de este duelo tendría dos posibles soluciones, en la que la primera es la opción de disputar este duelo en Talcahuano, en el Huachipato Cap-Acero.

La otra posibilidad, es que este duelo pueda encontrar una nueva fecha para poder disputarse en el Estadio Ester Roa Rebolledo, con la contingencia policial necesaria para albergar este duelo.

Los próximos días podrían ser claves para lo que será la realización de este partido, en la que deberán tomar una determinación sobre si este duelo se realizará en su fecha estipulada o tendrá un cambio en su programación.