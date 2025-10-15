Universidad de Chile da vuelta la página de lo que fue su partido ante Palestino por la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ vencieron por 2-1 al conjunto ‘Tricolor’ y se prenden en la lucha por el Chile 2.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez ahora ponen el foco en lo que será su primer partido por las semifinales por la Copa Sudamericana, en donde el ‘Romántico Viajero’ se enfrentará ante Lanús en el Estadio Nacional.

Para este partido y lo que será la recta final del ‘Romántico Viajero’ en la temporada, la U recibe doble tremenda noticia con el retorno de dos de sus grandes figuras a los entrenamientos, tras haber quedado fuera del último duelo ante Palestino.

Assadi y Sepúlveda vuelven a los entrenamientos

La Universidad de Chile hoy retomo los entrenamientos tras lo que fue su victoria ante Palestino y contó con las importantes reaparicións de Lucas Assadi y Matías Sepúlveda, quienes ya trabajaron con sus compañeros en esta jornada pensando en el próximo desafío de la U.

Assadi vuelve a los entrenamientos | Foto: Photosport

El crack azul dejó atrás lo que fue el cuadro respiratorio leve que lo desafectó de la nómina de la Selección Chilena y del último duelo de la Universidad de Chile, en la que tuvo que volver a reposo tras recaer de este problema de salud.

Por otra parte, el ‘Tucu’ ya está operativo tras avanzar en su proceso de reintegro deportivo tras su desgarro muscular isquiotibial y también es opción en los ‘Azules’.

Es así como la Universidad de Chile sonríe de cara a sus próximos desafíos, en la que Gustavo Álvarez contaría con su plantel completo para lo que es esta recta final en la Copa Sudamericana y la Liga de Primera.