Universidad de Chile consiguió un empate por 0-0 ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025.Héctor Pinto queda conforme con el desempeño del equipo de Gustavo Álvarez, pues considera que fue más que el equipo peruano. Sin embargo, el resultado le deja un gusto a poco.

“Satisfecho en el juego. La U mostró que tiene equipo, que tiene jugadores, fue superior a Alianza. Con gusto a poco, cuando quedaron con 10 pensé que la U sí iba a obtener un resultado, no pudo, ellos se cerraron más y ahí la U dejó escapar diría yo unos puntos que lo pudieran haber clasificado al tiro”, opinó el exentrenador de Universidad de Chile en diálogo con BOLAVIP.

El estratega que fue campeón con los Azules en el Torneo de Apertura 2004, elogió lo que hizo el Romántico Viajero y mencionó qué le faltó: “Siempre, desde el inicio (fue superior), ya al inicio tuvo una jugada profunda. Dio la impresión de que la U sí quería ganar, hizo todo. Faltó un poquito de conexión a lo mejor en el último cuarto, profundizar un poquito más, pero en general a mí me gusta la U”.

En ese aspecto, considera que la U tiene para competir en la Sudamericana: “Tiene un nivel de juego que para enfrentar esta Copa para mí está bien. Le va a ir, creo que le va a ir bien, le tengo mucha confianza”.

Universidad de Chile de Gustavo Álvarez empató frente a Alianza Lima de Néstor Gorosito en Perú. (Foto: Getty)

Héctor Pinto no vio el juego de Néstor Gorosito

El ex DT de la U pudo dirigir a Pipo Gorosito, estratega de Alianza Lima, en 1996 Universidad Católica. Por aquello, conoce al hoy DT argentino, y considera que no se vio su forma de juego.

“Yo dije Gorosito… yo a Gorosito lo tuvimos con Manuel (Pellegrini), me imagino el fútbol que a él le gustaba, no vi el fútbol de Gorosito en Alianza, porque la U también no lo dejó, los presionó, los apuró bien y les quitó el balón”, opinó dejando claro los méritos de los Azules.

Por último, piensa que están las condiciones para Universidad de Chile pueda instalarse en semifinales de la Copa Sudamericana: “Creo que la U mereció un poco más, no se pudo, pero están las puertas abiertas para que Coquimbo salga de todo eso”.