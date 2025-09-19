Universidad de Chile consiguió un empate 0-0 en su visita a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, dejando la llave abierta para la revancha de la próxima semana, en que la U será local en Coquimbo.

Los azules merecieron más en su visita a Perú, que además jugaron gran parte del segundo tiempo con un jugador de más, por la expulsión de Carlos Zambrano en el elenco blanquiazul.

Y sobre aquello opinó el periodista deportivo Cristián Arcos, quien conversó con BOLAVIP y advirtió al Romántico Viajero de lo que se viene en la revancha que será a puertas cerradas por el castigo de la Conmebol a los azules.

“Un partido trabajado de la U, partido laborioso, Zambrano le dio una ayuda con esa expulsión absolutamente evitable y la llave queda abierta para el partido de vuelta”, comenzó diciendo.

“Un partido de vuelta que en otras condiciones uno podía decir que la U llegaba como favorita por jugar de local y con el factor público. Parte de esa condición de local ya no va a estar, ya no va a tener el público a favor, entonces es solamente cambiar de escenario. Y ahí vamos a notar qué tanto va a ser relevante que la U juegue sin público“, destacó Arcos.

Cristián Arcos analizó el empate de la U con Alianza Lima en Perú.

Pasando al plano futbolístico, el comentarista de Radio ADN señaló que la U no tuvo mayores problemas y coincidió con tras voces, en que le faltó ambición al equipo que dirige Gustavo Álvarez.

“Hizo un partido ordenado la U, siento que no pasó grandes riesgos, más allá de alguna jugada en el primer tiempo, polémica este gol anulado por VAR, pero también la U tuvo uno”.

“Con un poquito más de ambición quizás se podía haber conseguido un resultado aún mejor, pero no es un mal resultado y llega con una llave abierta para definir en Chile. Lamentablemnete no va a ser ni en Santiago ni con público, que son dos factores que para la U hubieran sido súper importantes”.

¿Cuándo es la revancha entre la U y Alianza Lima?

Universidad de Chile y Alianza Lima se volverán a ver las caras el próximo jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.