El delantero argentino, Rodrigo Contreras dejó la Universidad de Chile en este 2025, en la que no pudo conseguir su continuidad en el club de cara al 2026 tras lo que fue su irregular temporada personal con el ‘Romántico Viajero’.

En la U tomaron la decisión de no hacer uso de la opción de compra con Deportes Antofagasta del ‘Tucu’, decisión que sin duda golpeó al atacante argentino, quien buscaba su continuidad en el club.

Si bien esta noticia fue un duro golpe para Rodrigo Contreras, el jugador busca reponerse rápidamente y de cara al 2026, tendría todo listo con un importante club para seguir su carrera.

Se trata de Millonarios de Colombia, cuál sería el nuevo destino del atacante argentino para el 2026, tal como se ha informado desde Bolavip Chile en los últimos días.

Contreras tendría todo listo en Millonarios | Foto: Photosport

En las últimas horas, el periodista Felipe Sierra informó en sucuenta de ‘X’ que Rodrigo Contreras tendría todo acordado con Millonarios de Colombia, el que sería su nuevo club.

“Principio de acuerdo entre Millonarios y Antofagasta para que Rodrigo Contreras (30) sea el nuevo delantero del ‘embajador’. Desde el círculo del jugador confirman que mañana inician el intercambio de documentación”, informó

Se espera que en los próximos días la llegada de Rodrigo Contreras pueda ser oficializada en el conjunto colombiano, en donde el ‘Tucu’ esperará poder tener un mejor año al que tuvo en la Universidad de Chile.

