La repentina y bullada conferencia de prensa del entrenador Gustavo Álvarez, donde anunció su salida de Universidad de Chile, sigue generando debate en el fútbol chileno.

Pese a que el estratega argentino mostró un fútbol atractivo, el Romántico Viajero no logró cumplir con los objetivos mínimos en la Liga de Primera, especialmente la clasificación a la Copa Libertadores.

Los hinchas y analistas han evaluado su paso por el club, reconociendo aciertos pero siendo críticos con los resultados obtenidos. Esta combinación de elogios y cuestionamientos mantiene viva la discusión sobre su legado en la U.

La salida de Álvarez también se analiza desde lo contractual. La cláusula de rescisión asciende a 1,2 millones de dólares, mientras que el entrenador negocia con Azul Azul a través de su representante para intentar reducir la cifra.

Mauricio Pinilla no se guarda nada contra Gustavo Álvarez

Esta situación provocó que Mauricio Pinilla, exfutbolista y actual panelista de Radio Agricultura, entregara declaraciones categóricas sobre el tema.

“Gustavo Álvarez terminó con un fracaso rotundo en el campeonato nacional. La verdad es esa. Yo no sé… hizo jugar muy bien al equipo, le dio la alegría a los hinchas, compitió a nivel internacional, pero fracasó a nivel nacional”, partió diciendo Pinigol

“Esa es la verdad: Álvarez fracasó a nivel nacional, no consiguió el cupo a la Copa Libertadores, que era lo mínimo que tenía que alcanzar la U con el plantel que tenía“, remarcó.

Gustavo Álvarez sigue recibiendo criticas | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Finalmente, Pinilla abordó la situación económica que rodea la salida del entrenador. “Hoy, lamentablemente, si Gustavo Álvarez se quiere ir de la U, si se siente un preso o un rehén de Universidad de Chile, tiene que pagar los 1,2 millones de dólares y chao”, remató.

En síntesis…