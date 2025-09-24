Universidad de Chile espera con ansias la revancha contra Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. El conjunto laico tendrá que conseguir un triunfo para acceder a la siguiente fase del certamen continental.

Un desafío que de fácil no tiene nada, menos con la calidad de jugadores del elenco peruano. Uno de ellos, Hernán Barcos: el mítico delantero sueña con levantar el trofeo internacional.

Así lo confesó el propio atacante en su arribo a territorio chileno, dejando en claro que dejará sangre, sudor y lágrimas para quedarse con los boletos que lo embarquen a las semifinales.

“Estamos bien, llegamos tranquilos. Toca descansar y pensar en el jueves (…) Siempre es importante tener a todos los jugadores del plantel y esperamos hacer un gran partido”, comenzó señalando.

En dicha línea sobre el encuentro de vuelta ante los azules, el crack argentino-peruano de 41 años agregó: “La idea es seguir haciendo historia. Sabemos que no será fácil, pero tenemos con qué ganar“.

Hernán Barcos fue una de las complicaciones para Universidad de Chile en el partido de ida. (Getty)

Un mensaje que enaltece a Universidad de Chile

Finalmente, el experimentado futbolista le dejó un mensaje a los azules. Tras el 0-0 del compromiso de ida, le quedó claro: está enfrentando a una de las instituciones más importantes del continente.

“Universidad de Chile es un equipo grande, sabe a lo que juega, tiene un gran entrenador, así como nosotros”, concluyó el goleador luego de aterrizar en suelo nacional.

U. de Chile vs. Alianza Lima: cuándo se juega

El duelo de vuelta, válido por los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará el jueves 25 de septiembre. Será desde las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.