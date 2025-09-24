Universidad de Chile espera con ansias la revancha contra Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. El conjunto laico tendrá que conseguir un triunfo para acceder a la siguiente fase del certamen continental.
Un desafío que de fácil no tiene nada, menos con la calidad de jugadores del elenco peruano. Uno de ellos, Hernán Barcos: el mítico delantero sueña con levantar el trofeo internacional.
Así lo confesó el propio atacante en su arribo a territorio chileno, dejando en claro que dejará sangre, sudor y lágrimas para quedarse con los boletos que lo embarquen a las semifinales.
“Estamos bien, llegamos tranquilos. Toca descansar y pensar en el jueves (…) Siempre es importante tener a todos los jugadores del plantel y esperamos hacer un gran partido”, comenzó señalando.
En dicha línea sobre el encuentro de vuelta ante los azules, el crack argentino-peruano de 41 años agregó: “La idea es seguir haciendo historia. Sabemos que no será fácil, pero tenemos con qué ganar“.
Un mensaje que enaltece a Universidad de Chile
Finalmente, el experimentado futbolista le dejó un mensaje a los azules. Tras el 0-0 del compromiso de ida, le quedó claro: está enfrentando a una de las instituciones más importantes del continente.
“Universidad de Chile es un equipo grande, sabe a lo que juega, tiene un gran entrenador, así como nosotros”, concluyó el goleador luego de aterrizar en suelo nacional.
U. de Chile vs. Alianza Lima: cuándo se juega
El duelo de vuelta, válido por los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará el jueves 25 de septiembre. Será desde las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.