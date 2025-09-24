Universidad de Chile se jugará la vida ante Alianza Lima: intentará quedarse con la llave de cuartos de final de Copa Sudamericana. Tras el 0-0 del duelo de ida, todo se resolverá en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El elenco que llegue al triunfo (durante el tiempo regular o mediante penales), tendrá una compleja misión en la semifinal. ¿Cuál? Enfrentar a la sorpresa del competencia internacional.

En un vibrante compromiso, Lanús eliminó a Fluminense en el Estadio Maracaná y accedió a la ronda de los cuatro mejores. Los granates han avanzado a toda marcha con un viejo conocido de U. de Chile.

Su nombre: Mauricio Pellegrino. El DT comanda al conjunto argentino y puede volver a toparse con los azules tras dos años. ¿Qué recuerdos tiene de la institución chilena? La lleva en su corazón.

Mauricio Pellegrino puede enfrentar a Universidad de Chile en la semifinal de Copa Sudamericana. (Getty)

El mensaje de Mauricio Pellegrino para Universidad de Chile

Tras lograr la épica hazaña en territorio brasileño, el entrenador de 53 años fue consultado sobre su eventual próximo rival en semifinales y, específicamente, sobre Universidad de Chile. No ocultó su emoción por el posible reencuentro.

“Con el rival que toque obviamente que vamos a tratar de dar todo en esa semifinal (…) La U es un club especial, lo ha sido para mí“, comenzó señalando a AS Chile.

“He estado esa temporada, pero fue un año muy difícil, muy difícil. Creo que la base de este equipo que está jugando hoy, son chicos que empezaron a trabajar en nuestro proceso y siempre es un club por el que voy a tener aprecio“, agregó.

La revancha por Copa Sudamericana

El duelo de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima, válido por los cuartos de final del certamen continental, se jugará este jueves 25 de septiembre. Será desde las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.